Ariano, rione Martiri: "Il nostro non è un quartiere degradato" Gli abitanti respingono le accuse e si apprestano ad inaugurare il nuovo parco

Il comune di Ariano Irpino annuncia l’inaugurazione della nuova area parco giochi e del campo da bocce nel rione Martiri Perazzo, che si terrà domani, 29 novembre 2025, alle ore 11.00.

Il programma dell’evento prevede la benedizione dello spazio, seguita dai saluti istituzionali. A conclusione della cerimonia, avrà luogo la prima “Merenda al Parco”, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione, con l'auspicio che possa diventare un appuntamento ricorrente all'insegna della convivialità e dell'armonia.

Durante l’evento verranno distribuiti snack al sacco per tutti, grandi e piccini, accompagnati da musica e animazione.

"L’inaugurazione rappresenta un passo significativo nel percorso di riqualificazione delle aree verdi e di potenziamento dei servizi per la comunità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo momento di festa e condivisione, che sottolinea l’importanza di creare spazi di aggregazione e svago per tutte le età".