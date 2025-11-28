Avellino, addio a Luigi Urciuoli: il veterinario dal cuore d'oro Ex consigliere comunale del M5S nella giunta Festa aveva 65 anni. Bellizzi Irpino in lutto

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte di Luigi Urciuoli, ex consigliere comunale del capoluogo nello schieramento del Movimento Cinque Stelle e apprezzatissimo medico veterinario di Bellizzi Irpino.

"Un grande cuore, un carattere sanguigno. Ci lascia un uomo che si è sempre speso al servizio della sua comunità.

Ciao Luigi. Ovunque tu sia ti arrivi il mio abbraccio". Così Tiziana Guidi ricorda il dottore Urciuoli con un commovente post. Il dottore Urciuoli lascia la moglie Maddalena, i fratelli MIchele e Antonio, le cognate, il cognato, i nipoti, i parenti e amici tutti. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesadi Santa Maria di Costantinopoli a Bellizzi Irpino.