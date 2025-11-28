Franza: "Conosciamo bene i mistificatori in cerca di visibilità ad Ariano" "Chiusa la campagna elettorale, ora servono fatti"

Ad elezioni regionali concluse, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza interviene sul dibattito politico ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla crisi idrica che da anni affligge le comunità dell’Irpinia.

Franza sottolinea come la campagna elettorale appena terminata sia stata povera di contenuti, pur riconoscendo che il tema dell’acqua è stato uno dei pochi realmente affrontati. Per questo, il primo cittadino rende noto di aver inviato al Governo nazionale una nota ufficiale con tre richieste precise:

Riconoscimento dello stato di emergenza idrica.

Finanziamenti per il rifacimento delle reti e degli adduttori.

Istituzione di una struttura commissariale nazionale che affianchi l’Alto Calore nella progettazione e realizzazione delle opere necessarie.

"I cittadini sono stanchi - afferma il sindaco - e meritano risposte concrete, non analisi del voto o polemiche post-elettorali. La crisi idrica non può essere usata solo in campagna elettorale e poi dimenticata”.

Il voto è terminato e c'è chi continua ancora a cercare visibilità attraverso interpretazioni “mistificatorie” del risultato elettorale. Ad Ariano ci conosciamo tutti - commenta - e sappiamo bene i percorsi politici di ognuno".

Infine, il sindaco annuncia per domani alle ore 11, in zona Martiri, l’inaugurazione di una nuova area giochi, invitando la cittadinanza a partecipare. "La credibilità di un’amministrazione - conclude - si misura soprattutto sulle cose fatte".