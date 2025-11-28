Ariano: gli alunni della primaria Calvario-Pasteni in visita al Senato Una giornata di educazione civica nel cuore di Roma

Un’esperienza di alto valore formativo ha coinvolto gli alunni delle classi V A e V B della scuola primaria dei plessi Calvario e Pasteni dell’Istituto comprensivo Calvario–Covotta–Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino, protagonisti di un viaggio d’istruzione a Roma alla scoperta delle istituzioni repubblicane e dei capolavori storico-artistici della Capitale.

A rappresentare l’Istituzione scolastica in questo momento ricco di significato per la forte valenza educativa della visita sono state la dirigente scolastica Filomena Colella, e la vicepreside Nicoletta Melito, la cui presenza ha sottolineato l’importanza del percorso di educazione civica promosso dalla scuola.

La tappa principale della giornata è stata la visita al Senato della Repubblica, con ingresso a Palazzo Madama, sede dell’assemblea legislativa. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento delle istituzioni democratiche, grazie a un percorso guidato che ha illustrato loro il ruolo dei Senatori, le procedure parlamentari e l’importanza del dibattito nella vita pubblica del Paese.

Accompagnati dai docenti, i bambini hanno visitato le sale storiche del palazzo, immergendosi in un luogo simbolo della Repubblica e della storia politica italiana: un’esperienza coinvolgente che ha permesso di comprendere concretamente il valore della partecipazione civica e della cittadinanza attiva.

La giornata è proseguita con una passeggiata guidata tra le meraviglie del centro storico di Roma: il Pantheon, Piazza Navona e la Fontana di Trevi, luoghi emblematici in cui arte, storia e tradizione si fondono trasformando la Capitale in un vero museo a cielo aperto.

L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa per coniugare la conoscenza delle istituzioni con l’arricchimento culturale e la scoperta del patrimonio artistico italiano.

Un’esperienza che ha suscitato entusiasmo e curiosità negli alunni, contribuendo a sviluppare in loro senso civico, responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità democratica. Un viaggio che resterà senz’altro tra i ricordi più significativi del loro percorso scolastico.