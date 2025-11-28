Ariano: bambini festeggiano gli alberi insieme all'assessore all'ambiente

E' accaduto alla scuola dell'infanzia e primaria dei plessi Calvario e Pasteni

Gli alunni dell'istituto comprensivo Calvario-Covotta di Ariano Irpino festeggiano gli Alberi alla presenza dell'assessore all'ambiente Toni La Braca...

Ariano Irpino.  

 

Oggi con grande entusiasmo i bambini  della scuola dell'infanzia e primaria dei plessi Calvario e Pasteni (foto in alto e in basso) hanno accolto l'assessore Toni La Braca con canti, poesie e cartelloni colorati, creando un'atmosfera di festa e di riflessione sul rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.

L'iniziativa ha coinvolto positivamente tutti i partecipanti. "Un grande ringraziamento va all'amministrazione comunale per il dono di alcune piantine che verranno piantumate e accudite con amore, affinché crescano forti e rigogliose! 

Tutto il percorso fatto a scuola in sinergia con questo bellissimo gesto è stato un grande esempio per i nostri piccoli alunni, che hanno  compreso  l'importanza di rispettare e curare gli alberi, e il loro valore per il nostro pianeta e per la nostra vita stessa".

