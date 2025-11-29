Ariano: scempio ambientale a Pignatale, non bastava l'isolamento causa frana Campi invasi da immondizia spinta dal vento che fa gola ai cinghiali

Scempio ambientale a Pignatale. Fa anche rima. Non bastava la chiusura della strada per motivi di sicurezza essendo interessata da notevoli e pericolosi smottamenti. Qui siamo nel territorio di Ariano Irpino, al confine con Villanova del Battista. Ce ne siamo occupati più volte raccogliendo il grido di allarme di qualche residente. Clicca qui per rivedere uno degli ultimi nostri reportage.

Ad aggravare una situazione già precaria vi è ora anche il deposito incontrollato di rifiuti, da parte di chi evidentemente approfitta della zona isolata. Sacchi che vengono poi aperti dai cinghiali, presenti in gran numero in questa zona e immondizia che inevitabilmente, spinta dal vento finisce nei campi.

E' un calvario infinito quello di Pignatale. Una strada tra l'altro di notevole importanza, per intenderci come Creta sul versante opposto, che faciliterebbe molto i collegamenti proprio da Villanova del Battista ad Ariano Irpino. E' stata letteralmente abbandonata da oltre venti anni, ma crediamo forse anche più. Le mura stanno crollando totalmente spinte dalla frana. Attualmente è chiusa, ma è ad altro rischio per gli stessi residenti.