Memorial De Gruttola: dopo il successo prosegue la raccolta fondi per Valleluogo L'associazione di Ariano Irpino è da sempre accanto a chi ha più bisogno e quest'anno ancora di più

"Un pulmino per accompagnare i sorrisi e i sogni dei ragazzi". Va avanti la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe a sostegno del centro di riabilitazione "Valleluogo Silenziosi Operai della Croce", tanto caro al Beato Luigi Novarese.

Un grande gesto di solidarietà che vede in prima linea l'associazione Michele De Gruttola, reduce da un memorial anche quest'anno straordinario, che ha visto la presenza di oltre 300 persone. Tanti volti nuovi e soprattutto grande calore e condivisione per questo progetto così importante. C'è chi ha donato e sta continuando a farlo da fuori attraverso bonifici e chi mediante la piattaforma, che è stata la novità di questa edizione 2025, oltre ai fondi raccolti durante la serata.

Significativa la presenza delle sorelle di Valleluogo, molto apprezzata dagli ospiti e dai membri dell'associazione. Un'iniziativa, quella del pulmino, che ha toccato ancora di più quest'anno il cuore della gente.

L'associazione Michele De Gruttola è da sempre accanto a chi ha più bisogno.

"La nostra missione è aiutare persone in difficoltà, con un’attenzione speciale ai bambini.

Negli anni abbiamo realizzato progetti importanti: un centro di accoglienza a Teresina (Brasile), oggi riconosciuto come istituto scolastico, pozzi, ambulatori e sostegno a un orfanotrofio in Benin (Africa), interventi concreti anche nel nostro territorio.

Il progetto di quest’anno:

Abbiamo scelto di sostenere una realtà locale preziosa: il Centro di Riabilitazione “Valleluogo - Silenziosi Operai della Croce”, che ogni giorno accoglie, con amore e dedizione, persone con disabilità.

L’obiettivo: donare un pulmino attrezzato per accompagnare bambini e adulti da casa al centro e viceversa. Un gesto concreto, necessario, profondamente umano. E per realizzarlo, abbiamo bisogno anche di te. La raccolta è ancora aperta".