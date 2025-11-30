"Prevenzione in rosa", Amos Partenio fa tappa ad Avella Intanto entra nel vivo la raccolta fondi promossa dal dottore Carlo Iannace

Continuano le tappe della prevenzione in rosa. Un legame consolidato da tempo quello tra l’associazione Amos Partenio e il comune di Avella. Ieri mattina di nuovo insieme per gli ambulatori delle visite gratuite, ai quali hanno preso parte il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi, l’internista Antonio D'Avanzo, il dermatologo Domenico Salvi, il nefrologo Giovanni Cibelli e l’angiologo vascolare Aniello Casorio.

"Tantissime le persone che hanno partecipato all’iniziativa organizzata presso l’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero” in via De Sanctis, credendo nel forte valore della prevenzione oncologica. Per questo i ringraziamenti vanno innanzitutto a coloro che continuano a partecipare numerosi sottoponendosi alle visite gratuite, e ai medici che dedicano il loro tempo con impegno e professionalità alle tappe della prevenzione oncologica per raggiungere quante più persone in ogni territorio - si legge nella nota degli organizzatori -. Si ringraziano, inoltre, il dirigente scolastico Andrea Amoroso per l’ospitalità, l’associazione “Masci Avella 1 Chiara e Francesco” per la collaborazione e l’accoglienza, e l’amministrazione comunale per il patrocinio e il gradito saluto alle volontarie e ai volontari da parte del sindaco Vincenzo Biancardi".

Entra nel vivo, intanto, la raccolta fondi “Sette passi per il sorriso”, organizzata anche quest’anno dal dottore Carlo Iannace e The Power of Pink. Come in ogni edizione, attraverso le creazioni di Natale, con la novità dei meravigliosi gadget natalizi, porterà sorrisi e sostegno ai piccoli pazienti oncologici del Pausilipon Santobono di Napoli e alle associazioni che si occupano delle persone affette da autismo. Il Natale solidale di The Power of Pink e i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa vi terranno compagnia anche nel mese di dicembre. Il calendario con le date è sempre disponibile sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.