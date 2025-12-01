L'Irpinia dei centenari ha una nuova regina: ecco Liberata Lo Conte ad Ariano Il traguardo di in secolo di vita in località Scarnecchia

L'Irpinia dei centenari, capitanata da Lucia Laura Sangenito in Campania e in Italia con ben 115 anni, ha una nuova regina. E' Liberata Lo Conte, l'ultima festeggiata. Il traguardo di in secolo di vita ad Ariano, in località Scarnecchia.

Vedova, tre figli, nove pronipoti e altrettanti pro nipoti, nonna Liberata ha ricevuto in dono nella sua abitazione alle porte della città, una pergamena ricordo da parte del sindaco Enrico Franza e dell'assessore Toni La Braca.

Vita semplice e genuina da sempre trascorsa in campagna a Scarnecchia, dove vive attualmente, accudita amorevolmente da una delle sue figlie. Ha superato guerre, terremoti e pandemie, mostrando sempre forza, coraggio, determinazione e grande fede. Al suo fianco il grande calore della famiglia che non le ha mai fatto mancare nulla.

E' nata ad Ariano di Puglia nonna Liberata. "Infiniti auguri per il prestigioso traguardo". Le parole del sindaco Enrico Franza, nella pergamena ricordo, l'ennesima consegnata a persone longeve della città negli ultimi anni.