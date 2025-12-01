Tommaso Paradiso debutta a Sanremo, Ariano esulta: "Sei uno di noi guagliò" Nel 2018 il cantautore italiano ricevette la cittadinanza onoraria e le chiavi del tricolle

E' stato il primo nome annunciato nella lista tanto attesa di Carlo Conti, quello di Tommaso Paradiso, per la prima volta al festival della canzone italiana a Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026. Un debutto che viene salutato con gioia e orgoglio dalla comunità di Ariano Irpino, particolarmente legata al cantautore italiano, noto per essere stato il frontman dei Thegiornalisti. Residente a Roma, sua madre Nazaria, particolarmente emozionata per questa notizia è originaria di Ariano Irpino, dove Tommaso ricorda tanti aneddoti della sua infanzia vissuta sul tricolle.

Era il due agosto 2018 quando su proposta dell'allora assessore Mario Manganiello, l'ex sindaco Domenico Gambacorta, in un'affolla manifestazione estiva organizzata dalla pro loco all'interno della villa comunale, gli consegnò, la "Cittadinanza onoraria e le chiavi del paese".

Una onorificenza che Tommaso, spesso e a sorpresa in visita ad Ariano, nella sua abitazione di via Annunziata, custodisce con orgoglio e grande riconoscenza.

A Paradiso gli venne consegnato anche un volume molto bello realizzato dall’amministrazione provinciale di Avellino, sui castelli medievali d’Irpinia tra cui quello normanno della città del tricolle.

"Per l’amore e la passione che dedica alla musica, dando lustro alla città di Ariano Irpino. L’amministrazione comunale è onorata di conferire a Tommaso Paradiso la cittadinanza onoraria". Questa fu la motivazione.

Poche ma significative, furono le parole sul palco da parte di Tommaso, intervistato dall'autore Rai Gianluca Di Furia: "Sono troppo emozionato, come direbbe mia nonna, tanto onore non posso ricevere. E mo so c…vostri".

"Un dono simbolico - ebbe a dire Gambacorta - una chiave che consente a Tommaso di venire più tranquillamente ad Ariano, si sentirà ancora più arianese".

Nel 2020 nei giorni particolarmente critici della pandemia, ancora un gesto di affetto e vicinanza ad Ariano Irpino da parte di Tommaso Paradiso: "Non avere paura Ariano, ti rialzerai...

È come se egli avesse previsto quello che stava vivendo la sua terra in zona rossa quando nel comporre quel brano gettonatissimo "Non avere paura". Un inno alla vita e al coraggio. Un fragoroso battito di mani sulle note dell'ultimo successo musicale dell'artista arianese che è come un battito d'ali prima di spiccare nuovamente il volo. E ora è conto alla rovescia per il grande debutto sanremese. Da Ariano Irpino, un solo grido: "Se uno di noi guagliò".