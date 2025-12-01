Sant'Angelo dei Lombardi: Lorenzo Iovine è il nuovo direttore di chirurgia La nomina da parte della direzione strategica dell'Asl di Avellino

La direzione strategica dell’Asl di Avellino ha nominato il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero “Criscuoli- Frieri”. Si tratta di Lorenzo Iovine, chirurgo di chiara fama con un lungo passato da responsabile della chirurgia d’urgenza dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino e successivamente direttore della chirurgia generale e oncologica del Research Hospital di Campobasso.

Con la sua nomina, la direzione generale dell’Asl di Avellino intende riportare ai massimi livelli prestazionali la struttura di Sant’Angelo dei Lombardi e permettere all’ospedale altirpino di interfacciarsi ed interagire con il presidio “Frangipane - Bellizzi” di Ariano Irpino in un’ottica di rete.

"La scelta di rappresenta per l’azienda motivo di grande soddisfazione, sia per le doti umane che per il profilo professionale altamente qualificato e performante. Parliamo di un chirurgo di fama, con una lunga carriera di successi, chiamato a dare nuovo slancio alla chirurgia dell’ospedale di Sant’Angelo - spiega il Direttore generale dell’Asl Maria Concetta Conte - con questa scelta abbiamo inteso dare un segnale e tracciare un percorso che porti ad un reale potenziamento del Presidio Ospedaliero”.

"Sono molto felice di poter lavorare in un ospedale come quello di Sant’Angelo dei Lombardi dove ho trovato un ambiente accogliente, grazie alla presenza di validi professionisti e una struttura in grado di esprimere al meglio le proprie potenzialità - sottolinea Iovine - ci sono tutti i presupposti per potenziare l’attività chirurgica, anche attraverso interventi più complessi, per rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio, andando ad alleggerire il carico sugli altri ospedali".