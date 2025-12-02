Premio Santa Barbara a Montemiletto: conto alla rovescia per la cerimonia Evento promosso dall'associazione nazionale marinai d'Italia presieduta da Francesco Iuliano

Gli organizzatori sono alle prese con gli ultimi ritocchi della prima edizione del premio Santa Barbara che punta a valorizzare le vere eccellenze e intelligenze irpine.

Rosa dei nomi ristretta e di indiscussa qualità morale culturale professionale. È in fondo questa la linea seguita dal presidente dell'associazione nazionale marinai d'Italia di Montemiletto, Francesco Iuliano, persona straordinaria, da sempre attento al territorio e alle sue voci ed esigenze.

L'evento, domenica sette dicembre alle ore 10.30 nella sala Impero con la cerimonia di benedizione del quadro di Santa Barbara, protettrice della Marina, e a seguire la consegna del premio ai giornalisti sempre in prima linea, Gianni Vigoroso Ottopagine e Otto Channel Tv e Michele Pilla, comunicazione Uil nazionale e scrittore, al dirigente scolastico e scrittore Giovanni Ferrante, al giovanissimo autore emergente Manuel Giardino. A fare gli onori di casa il sindaco Massimiliano Minichiello. Sarà presente il capitano dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano Raffaele Falginella. Presenterà la manifestazione la giornalista Barbara Ciarcia.

I quattro premiati sono stati scelti da una apposita commissione scientifica e saranno premiati per il loro impegno quotidiano e la passione sincera in favore del territorio irpino.

L'Associazione è nata nel settembre del 1979 durante un incontro tra amici di "vela": Capone Benito (grande invalido della Marina), Altavilla Emilio, Basile Carmine e Raduazzo Angelo, che intesero officiare una Santa Messa in memoria di Antonio De Stefano, morto sul cacciatorpediniere "Pessagno", nel golfo della Sirte e del capo motorista navale, Bernardo Pesa, caduto nel golfo di Biscaglia a bordo del sommergibile "Tazzoli".

In onore e al sacrificio di questi figli di Montemiletto, si è costituita nel giugno del 1983, l'Associazione Marinai d'Italia che, come segno tangibile della sua presenza a Montemiletto, ha inteso non solo realizzare un monumento dedicato ai caduti del mare, progettato dall'architetto Leandro Costantino, inaugurato con una solenne cerimonia l'8 luglio del 1984 ma, soprattutto, impegnarsi e a prodigarsi per la collettività montemilettese, in iniziative sociali, culturali, umanitarie e sportive.

Il gruppo associativo, infatti, nel corso della sua storia, è stato promotore di varie "uscite in mare", di gite paesaggistiche, si è impegnata nella lotta contro la leucemia e in numerose iniziative di solidarietà sociali, nonché, promotore di numerose manifestazioni culturali quali: mostre di modellismo navale, rassegna della zampogna, teatro dei burattini per bambini e varie organizzazioni natalizie che hanno reso lustro e orgoglio ai propri associati.