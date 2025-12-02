Volontari aggrediti in Cisgiordania: cittadina di Paternopoli ferita

Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. Tra i tre volontari aggrediti vi è una cittadini di Paternopoli.
Il Comune ha espresso la propria vicinanza alla loro concittadina. “Il Comune di Paternopoli - si legge su FB - esprime la propria vicinanza alla nostra concittadina irpina, rimasta ferita in Cisgiordania durante un’aggressione avvenuta ai danni di un gruppo di volontari internazionali”.
I tre italiani feriti appartengono alla campagna Faz3a, che proprio in uno dei suoi ultimi post su Instagram, parlava del villaggio nella Cisgiordania orientale. Lo riferiscono fonti. "Faz3a" è un'iniziativa a guida palestinese nata, si legge sul sito, «per rispondere all'estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze». La campagna è sostenuta da varie associazioni e organizzazioni italiane ed è coordinata da Assopace Palestina. Gli attivisti e le attiviste della campagna si trovavano dentro una casa di persone palestinesi quando «il gruppo di coloni è entrato e ha cominciato a malmenarli, portandogli via documenti, soldi e telefoni», riferisce la fonte spiegando che a essere preso particolarmente di mira è stato uno dei ragazzi. Anche lui, comunque, è uscito da dall'ospedale. Tutti gli attivisti sono ora a Ramallah in una casa di volontari e «lasceranno il Paese solo al termine della loro missione».