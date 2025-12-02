Volontari aggrediti in Cisgiordania: cittadina di Paternopoli ferita Il caso internazionale

Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. Tra i tre volontari aggrediti vi è una cittadini di Paternopoli.

Il Comune ha espresso la propria vicinanza alla loro concittadina. “Il Comune di Paternopoli - si legge su FB - esprime la propria vicinanza alla nostra concittadina irpina, rimasta ferita in Cisgiordania durante un’aggressione avvenuta ai danni di un gruppo di volontari internazionali”.

I tre italiani feriti appartengono alla campagna Faz3a, che proprio in uno dei suoi ultimi post su Instagram, parlava del villaggio nella Cisgiordania orientale. Lo riferiscono fonti. "Faz3a" è un'iniziativa a guida palestinese nata, si legge sul sito, «per rispondere all'estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze». La campagna è sostenuta da varie associazioni e organizzazioni italiane ed è coordinata da Assopace Palestina. Gli attivisti e le attiviste della campagna si trovavano dentro una casa di persone palestinesi quando «il gruppo di coloni è entrato e ha cominciato a malmenarli, portandogli via documenti, soldi e telefoni», riferisce la fonte spiegando che a essere preso particolarmente di mira è stato uno dei ragazzi. Anche lui, comunque, è uscito da dall'ospedale. Tutti gli attivisti sono ora a Ramallah in una casa di volontari e «lasceranno il Paese solo al termine della loro missione».