Torna la magia del Natale: presepe vivente e mercatini a Montoro Un percorso emozionante tra scene storiche e costumi d'epoca. Ecco il programma

Torna la magia del Natale. Cresce l'attesa alla frazione San Pietro di Montoro in provincia di Avellino. Da via Galiani a vicolo Cesina le emozioni della festa più attesa dell'anno.

Le tappe: 26-27 dicembre 2025 e 6 gennaio 2026 dalle 18.00 alle 21.00

La magia del presepe vivente, un percorso emozionante tra scene storiche, costumi d'epoca e atmosfere che riportano alla notte più speciale dell'anno.

Solo il 26 e 27 dicembre 2025 dalle 17.00 alle 21.00 i mercatini di Natale in via Roma alla frazione San Pietro

Creazioni artigianali, idee regalo uniche e sapori tipici tra luci scintillanti e profumi irresistibili. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Città di Montoro, in sinergia con il Comune di Montoro, l’unità pastorale di San Pietro, Caliano e Sant’Eustachio, il Team Cycling Amici per Montoro e l’associazione di promozione sociale “SS. Pietro e Paolo”.