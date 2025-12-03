Patto Civico e Moderati per Ariano, presidio a Roma:"Protesta sterile e inutile" Così Marcello Luparella, Daniele Tiso, Antonio Della Croce e Emerico Maria Mazza

"L’iniziativa del sindaco di Ariano, che propone ai suoi colleghi di marciare su Roma in segno di protesta per la crisi idrica, va presa per quello che è: un’iniziativa parecchio insulsa, populista, che ignora deliberatamente la vera funzione della politica e si rifugia in un espediente da collettivo studentesco, tanto per distrarre le masse".

Il comunicato è a firma dei gruppi consiliari Patto Civico e Moderati per Ariano: Marcello Luparella, Daniele Tiso, Antonio Della Croce e Emerico Maria Mazza.

Dopo una campagna elettorale regionale tutta incentrata sul problema idrico ci si sarebbe aspettato un’assunzione di responsabilità ed un recupero di concretezza da parte della politica, con la consapevolezza che la partita si gioca principalmente in Regione, e nella gestione dell’Alto Calore Servizi, alla cui assemblea partecipa pure il nostro sindaco (peraltro, e a differenza di quanto è sempre accaduto in passato, senza rendere conto del suo operato al consiglio comunale e, attraverso di esso, ai cittadini).

E invece siamo alle solite: alla protesta sterile, inutile, fuori tema, purchè in favore di social, tanto per far credere che la colpa sia sempre di altri, anche se non si sa bene di chi. Insomma: facimm’ ammuina".