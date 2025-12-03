Ariano, mancherà l'energia elettrica in centro: ecco tutte le informazioni utili

Interruzione di energia elettrica ad Ariano Irpino per lavori sugli impianti domani giovedì 4 e nella giornata di venerdì 5 dicembre. Lo comunica il comune di Ariano Irpino dopo essere stato informato da Enel distribuzione.
Giovedì 4 dicembre dalle 11.30 alle 18.00, l'interruzione riguarderà il centro cittadino, nelle zone di via Anzani, Covotti, Santo Stefano, Loreto, vico Piani, Abate Grassi.
Venerdì 5 dicembre dalle 08.00 alle 15.00: via Castello, corso Umberto I, via Vinciguerra, vico passeri, De Franza, Albanese, via Tribunali, Santo Stefano, Calvario, Marconi, D'afflitto, Vitoli, Guardia e piazza Garibaldi.
Raccomandazioni importanti da parte di Enel
Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
Informazioni utili
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.