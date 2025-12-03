Irpini nella capitale, scambio di auguri nel segno della tradizione Straordinaria partecipazione per la Cena di Natale 2025 a Roma

Straordinaria partecipazione per la Cena di Natale 2025 a Roma dell’Associazione “Irpini della Capitale” guidata dal Presidente Vincenzo Castaldo. Convivialità ed un gustoso menu’ tipicamente irpino hanno fatto da cornice alla cena di auguri degli associati

Momento particolarmente intenso e‘ stata la premiazione della Vice Presidente Antonella Picariello da parte del Presidente Nino Capobianco - Premio Internazionale San Giovanni Paolo II che ha dato un significato speciale all’evento che si è tenuto presso il Ristorante “Donna “Cira” a Roma. Una iniziativa importante che ha unito memoria, solidarietà ed appartenenza.



Il Presidente di Irpini della Capitale Vincenzo Castaldo ha sottolineato :”La mission dell ‘ Associazione ossia essere Cittadini due volte,essere comunità fuori sede nella Capitale” . E’un punto di incontro per connettere le comunità, raccontare la bellezza e la ricchezza del patrimonio irpino e renderlo vivo nella memoria collettiva. Ogni tradizione è un legame che ci unisce, ogni storia è un ponte verso il futuro”.

Un leit motiv importante dell Associazione Irpini della Capitale che conta oltre 200 iscritti e crea sinergia ed integrazione, con un tuffo nel passato. L’ Associazione ha visto nel tempo la vicinanza di nomi illustri, dal Ministro dell’Interno -Matteo Piantedosi, ai giornalisti Rai Francesco Pionati e Andrea Covotta , Antonio Pascotto, ed appartenenti al mondo delle istituzioni , delle forza politiche e dell ordine