Montella in lutto addio a Danila: nei nostri cuori la forza della tua gentilezza E' morta a 36 anni Danila D'Aniello socia fondatrice del gruppo volontari protezione civile

Montella in lutto per la morte di Danila D’Aniello, 36 anni. Il Gruppo Volontari Protezione Civile Montella Odv piange la socia fondatrice e l’intera comunità si stringe intorno ai familiari. Danila è stata figura di riferimento nel mondo del volontariato locale, amata e apprezzata per la sua dedizione e per la profonda umanità, e ha rappresentato per anni un punto fermo nelle attività del gruppo, contribuendo con impegno costante e spirito di servizio.

Danila, la forza della gentilezza

Carattere resiliente e presenza discreta ma incisiva, Danila ha saputo distinguersi per la capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e gentilezza. “La sua forza e il suo esempio resteranno parte del nostro cammino”, afferma il Gruppo Volontari Protezione Civile Montella ODV, che in una nota esprime profonda vicinanza alla famiglia. “Danila ha accompagnato ogni gesto del nostro operato, lasciando un’eredità morale che continuerà a guidarci nel servizio alla comunità”.