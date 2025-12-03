Ariano, aule senza riscaldamento al liceo Parzanese: studenti in agitazione Il termometro stamane segnava 11 gradi: non si entra

Hanno scioperato disertando le lezioni e sono pronti a farlo ancora. In agitazione ad Ariano Irpino, gli studenti del liceo Pietro Paolo Parzanese in via Pasteni. Da giovedì scorso, quasi una settimana quindi, l'impianto di riscaldamento fa i capricci.

I tecnici stanno cercando in qualche modo di riparare il guasto ma finora senza alcun esito. Stamane un nuovo tentativo andato a vuoto.

La struttura al momento sembra essere divisa a metà: un'area riscaldata, quella del liceo classico, mentre lo scientifico attualmente è al freddo.

In aula stamane il termometro, fanno sapere gli studenti, segnava 11 gradi. Per questo motivo, gli alunni si sono rifiutati di entrare. Viene rivolto un appello all'ente Provincia affinchè possa essere al più presto risolta questa situazione.