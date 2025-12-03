Venticano: "Giuseppe, 100 anni: la sua storia è un dono per tutti noi"

Due centenari in una settimana a Venticano in Irpinia. Dopo Maria Grazia Nardone, oggi è stata la volta di Giuseppe Marano, uomo mite, lavoratore instancabile e testimone di un’epoca.
"Un un segno straordinario di vitalità e legame con la nostra terra. Per tutta la vita ha lavorato come operaio edile, costruendo non solo edifici, ma anche i valori su cui si fonda la nostra comunità.
La sua longevità - scrive l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Arturo Caprio - è anche frutto di uno stile di vita sano: alimentazione semplice, genuina, fatta di prodotti del territorio e di quelle buone abitudini che il tempo non cancella".
Così il primo cittadino venticanese durante la cerimonia di consegna dell’attestato:
"Giuseppe è la prova che a Venticano si vive bene: la sua vita racconta fatica, dignità e amore per la propria terra".
Nelle foto lo vediamo circondato dai suoi cari, sorridente e commosso, mentre il sindaco gli porge il riconoscimento della comunità. Un momento semplice, autentico, pieno di emozione. "Auguri a Giuseppe! La sua storia è un dono per tutti noi".