Ariano, gli abitanti di Tesoro:"Fango e buche vicino alla ecoisola, chi ripara?" Sotto accusa le manove dei camion della ferrovia in questa zona

Questa volta la segnalazione di arriva da contrada Tesoro ad Ariano Irpino, non molto distante dalla chiesa di San Giuseppe.

Ecco che cosa accade in questa zona: "I camion del cantiere di contrada stratola, della ferrovia, durante le loro manovre in questa zona stanno arrecando non pochi disagi a noi abitanti che ci rechiamo quotidianamente a depositare i rifiuti nella comodissima e funzionante ecoisola. Buche e fango. E con l'arrivo delle piogge invernali e della neve sarà ancora peggio. Come mai i camion vengo qui a girarsi? Di questo passo, la strada sarà sempre più intransitabile. E chi provvederà poi a ripararla?"