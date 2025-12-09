Ha servito l'Italia con grande senso del dovere: Casalbore saluta Ivan Resce Cordoglio per la scomparsa del generale di corpo d'armata

"A nome dell'amministrazione comunale di Casalbore esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa del generale di corpo d'armata Ivan Resce, nostro illustre concittadino, Uomo dello Stato che ha servito l’Italia con disciplina, competenza e profondo senso del dovere". Lo scrive in una nota il sindaco Emilio Salvatore.

La sua carriera, lunga e brillante, è stata segnata da una dedizione assoluta al Paese e da incarichi di grande prestigio, tra cui quello di comandante delle truppe alpine, che ha guidato con rigore, umanità e straordinario spirito di servizio.

"Con orgoglio Casalbore ne ricorda le origini e custodisce la memoria di un figlio che ha saputo rappresentare al meglio i valori della nostra comunità in ambito nazionale e internazionale. Alla sua famiglia giunga la nostra vicinanza e il nostro abbraccio in questo momento di profondo dolore".