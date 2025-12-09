Emergenza idrica: sindaci irpini e sanniti in presidio domani a Roma Ecco quali saranno le richieste

Domani, Mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 15:00 i Sindaci dell’Irpinia e del Sannio saranno in presidio statico e pacifico a Roma, Piazza Capranica (autorizzato dalla Questura di Roma), per richiamare l’attenzione del Parlamento e del Governo sulla gravissima emergenza idrica che da mesi compromette la qualità della vita, lo sviluppo economico e il diritto ai servizi essenziali delle nostre comunità.

Indossando la fascia tricolore, e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dell’ordine pubblico, i primi cittadini chiederanno con forza il riconoscimento formale dello stato di emergenza idrica, l’istituzione di un Fondo straordinario nazionale per il rifacimento e la digitalizzazione delle reti, la valutazione di una Struttura commissariale che coordini progettazione e cantieri, nonché un riequilibrio dei trasferimenti idrici interregionali che tenga finalmente conto delle esigenze e dei diritti dei territori sorgentizi.

Una presenza compatta e decisa per affermare, nel cuore delle istituzioni democratiche, che l’acqua è una risorsa vitale e imprescindibile per il futuro della nostra terra e non può più essere oggetto di ritardi, sprechi e squilibri.

L’Irpinia e il Sannio chiedono risposte immediate. È tempo che l’emergenza idrica venga riconosciuta come una priorità nazionale.