Ariano, 8 marzo 2026: si rinnova il premio rivolto alle donne della città Iniziativa idetata nel 2022 da un arianese e portata avanti negli anni dalle varie associazioni

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino nell’ambito delle politiche sociali rivolte al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna, in collaborazione con le associazioni Fidapa, Panathlon Club, Panacea Odv, Stati generali delle donne, domenica 8 marzo 2026 in occasione della giornata internazionale delle donne, alle ore 10,30 nella sala consiliare “Giovanni Grasso” di palazzo di città premierà, le donne nelle professioni, cultura, volontariato e sport fair play.

La finalità del premio, partito nel 2022 grazie all'idea di un arianese, è quella di contribuire a dare visibilità agli sforzi e all’operato di donne arianesi e promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo.

Il sindaco Enrico Franza, l'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario e l'amministrazione comunale coglie l’occasione per augurare buon 8 marzo a tutte le donne.