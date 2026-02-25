Ariano, sicurezza stradale: priorità alla manutenzione ordinaria e straordinaria L'appello urgente arriva dal gruppo politico "Liberi e forti sindaco"

In relazione alle attuali condizioni della rete viaria cittadina, si ritiene necessario aprire una riflessione seria e documentata sullo stato delle strade nel territorio di Ariano Irpino.

L'appello arriva dal gruppo politico "Liberi e forti sindaco"

Negli ultimi mesi numerose segnalazioni da parte di cittadini e operatori locali hanno evidenziato criticità diffuse: dissesto del manto stradale, buche profonde, segnaletica carente, difficoltà di percorrenza in diverse contrade e in alcuni tratti urbani. E' di ieri l'ultimo appello su Ottopagine da contrada Montagna dove la situazione è davvero disastrosa. Leggi qui.

La sicurezza stradale rappresenta un tema prioritario, non solo sotto il profilo infrastrutturale ma anche sotto quello della tutela dell’incolumità pubblica, della mobilità quotidiana e dell’efficienza dei servizi di emergenza.

La necessità di una pianificazione organica. Si ritiene fondamentale procedere con:

Una mappatura tecnica completa dello stato della rete viaria urbana ed extraurbana.

La classificazione delle criticità in base al livello di rischio.

L’attivazione di interventi urgenti nei tratti maggiormente compromessi.

La definizione di un piano pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle contrade, parte integrante del tessuto cittadino, che necessitano di adeguati standard di sicurezza e percorribilità.

Priorità e programmazione delle risorse

Ogni intervento infrastrutturale di ampia portata dovrebbe essere accompagnato da una chiara gerarchia delle priorità. La manutenzione e la messa in sicurezza dell’esistente costituiscono una base imprescindibile per qualsiasi successivo progetto di sviluppo urbano.

Una programmazione efficace richiede:

Trasparenza nei cronoprogrammi.

Monitoraggio pubblico dello stato di avanzamento dei lavori.

Individuazione di risorse dedicate e vincolate alla manutenzione stradale.

Un impegno per la sicurezza e la qualità della vita.

Garantire strade sicure significa:

Ridurre i rischi per automobilisti e pedoni.

Agevolare la mobilità quotidiana.

Assicurare tempi di intervento adeguati ai mezzi di soccorso.

Migliorare complessivamente la qualità della vita cittadina.

La sicurezza stradale non rappresenta un tema secondario, ma una responsabilità amministrativa primaria.

L’auspicio è che si possa avviare un confronto costruttivo, orientato a soluzioni concrete e sostenibili, nell’interesse esclusivo della comunità di Ariano.