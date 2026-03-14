Ariano, lavori in centro: un bell'esempio di sinergia e collaborazione tra enti "Quando si pratica qualcosa di buono, anche gli altri ti seguono"

Rigenerazione urbana, ordine e decoro nel centro storico. E' da accogliere positivamente il gesto di poste italiane e telecom. La due strutture di via Calvario sono interessate da lavori di messa in sicurezza e restauro, interno e soprattutto esterno.

L'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Enrico Franza e il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, aveva diffidato in relazione all'attuale contesto urbano i due enti. E la risposta è stata per la verità immediata e positiva. Una soddisfazione che non può passare inosservata.

Il 22 agosto scorso, segnalammo anche noi lo stato di degrado inaccettabile dei due palazzi. Un pugno nell'occhio in contrasto sicuramente con le opere di riqualificazione urbana in centro.

Evidentemente anche questo appello è servito, alla luce dei lavori che stanno interessando proprio la zona Calvario e via Mancini, tra cui l'ex caserma dei carabinieri e l'ex Giorgione.

Si spera che questo possa essere da esempio anche per privati cittadini nel centro storico, proprietari di fabbricati in stato di abbandono, che costituiscono anche un pericolo per la pubblica incolumità. Come dire: "Quando si pratica qualcosa di buono, anche gli altri ti seguono". Ed è ciò che è accaduto in via Calvario dove ha vinto il buon senso e la determinazione.