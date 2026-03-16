Montefredane, concluso il corso base di protezione civile Formazione e prevenzione dopo le scosse sismiche

Si è concluso all'auditorium della scuola di via Roma a Montefredane, il corso base di protezione civile organizzato dal centro di formazione misericordie della Campania, un percorso formativo rivolto a cittadini e volontari interessati ad avvicinarsi al mondo della protezione civile e a contribuire alla sicurezza e alla tutela del territorio.

L’iniziativa assume un valore ancora più significativo alla luce delle scosse sismiche che nei mesi di ottobre e dicembre dello scorso anno hanno visto proprio il territorio di Montefredane come epicentro, eventi che hanno richiamato l’attenzione della comunità sull’importanza della prevenzione, della preparazione e della capacità di risposta alle emergenze.

Il corso ha rappresentato dunque un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione sui temi della gestione delle emergenze e del volontariato, fornendo ai partecipanti le conoscenze fondamentali per operare in contesti di supporto alla collettività.

Al termine delle attività formative, i corsisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, a coronamento di un percorso che ha unito preparazione tecnica e spirito di servizio. Tra i partecipanti anche l’assessore comunale Rita Mauriello, che ha conseguito con impegno il proprio attestato, testimoniando ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i temi della prevenzione, della solidarietà e della protezione civile.

A seguire la fase conclusiva del corso, in qualità di esaminatore, è stato Luca Iannaccone, coordinatore regionale area emergenze Campania delle misericordie, che ha preso parte alla verifica finale delle competenze acquisite dai partecipanti.

Un momento significativo per la comunità di Montefredane, che rafforza la cultura della prevenzione e il valore del volontariato, strumenti fondamentali per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione eventuali situazioni di emergenza e per garantire supporto alla collettività.