Katia Renzulli: "Porterò a palazzo Caracciolo le esigenze del territorio" Parla dopo la sua elezione, la neo consigliera provinciale di Monteforte Irpino

"L’elezione al consiglio provinciale di Avellino è per me motivo di grande orgoglio e, soprattutto, di forte responsabilità verso il territorio".

Lo dichiara, al termine dell’insediamento del nuovo parlamentino a Palazzo Caracciolo, la neo consigliera provinciale Katia Renzulli, consigliera comunale di Monteforte Irpino, sostenuta in modo determinato e determinante dal sindaco Fabio Siricio e da tutto il suo team di assessori e consiglieri comunali.

"Questo risultato - prosegue Renzulli - nasce dalla straordinaria compattezza della nostra amministrazione comunale di Monteforte Irpino: una squadra unita e determinata che ha dimostrato come la condivisione degli obiettivi e il lavoro comune possano diventare la vera forza della politica amministrativa. Il sostegno di tutti, assessori e consiglieri, è stato decisivo e a ciascuno di loro rivolgo il mio ringraziamento più sincero.

È anche il frutto di una rete di amministratori e amici del territorio che hanno scelto di credere nel nostro percorso. In Provincia porterò questo stesso spirito: quello di una politica che sa fare squadra, che mette al centro i territori e che lavora per rafforzare il ruolo dei Comuni e delle istituzioni locali.

Perché il futuro dell’Irpinia passa dalla capacità delle sue comunità di camminare insieme e delle sue istituzioni di essere guida credibile dei processi di sviluppo", conclude Renzulli.