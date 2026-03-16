Zungoli candidato al borgo dei borghi 2026: cresce l'attesa Info Irpinia: "Ora serve l'aiuto di tutti: votiamo"

Zungoli in Irpinia, nella riente Valle dell'Ufita è candidato a pieni voti al "Borgo dei borghi 2026".

"Per noi - scrive Info Irpinia - Zungoli non è solo un borgo da raccontare, è un luogo in cui torniamo sempre con piacere. Negli anni ci siamo stati tante volte con gruppi, eventi e visite guidate e ogni volta abbiamo trovato la stessa cosa: bellezza e accoglienza vera.

Con il sindaco Paolo Caruso e i nostri amici, tra cui Monia Nisco, Luigi e Fiorella di Ruando experience , ci siamo sempre sentiti a casa. Lo stesso vale per i tanti turisti che abbiamo accompagnato qui: tutti restano colpiti dal fascino del centro storico, dal Castello dei Susanna, dalle grotte dove stagiona il caciocavallo e dall’atmosfera autentica che si respira nel borgo.

È uno di quei luoghi che, quando lo scopri, capisci subito che merita di essere conosciuto vissuto e valorizzato. Ora però serve l'aiuto di tutti".

Come votare Zungoli:

Vai su www.rai.it/borgodeiborghi, accedi con RaiPlay o registrati, cerca Zungoli e conferma il voto

Si può votare 1 volta al giorno fino a 5 voti totali.

