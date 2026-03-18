"Sei stato profondamente innamorato del tuo paese: ciao Roberto" Lutto a Savignano Irpino nella Valle del Cervaro

Ha immortalato momenti belli e tristi della sua comunità savignanese, dalle tradizioni della Valle del Cervaro, tra storia, fede e devozione alle lotte di popolo contro i rifiuti a contrada Ischia e Pustarza.

Roberto Savignano, venuto a mancare all'età di 77 anni a Roma è stato profondamente innamorato del suo paese fino agli ultimi istanti della sua vita. Ne andava fiero di quel borgo, che portava il suo cognome, considerato tra i più belli d'Italia che ha saputo far conoscere a tutti nel mondo con i suoi scatti infiniti e delicati.

Una sentinella tra la gente, presente ad ogni evento e inaugurazione con la sua immancabile macchinetta fotografica al collo.

Un archivio prezioso che Savignano saprà custodire gelosamente. Calendari, processioni, commemorazioni, gemellaggi, concerti, sfilate di carnevale, centenari, scorci e tramonti.

Garbo, professionalità e grande disponibilità con tutti. Abbiamo avuto modo di collaborare più volte in occasione di eventi in paese.

Il cordoglio del sindaco Fabio Della Marra e dell'amministrazione comunale: "Perdiamo un uomo straordinario, una grande risorsa della nostra comunità, un grande professionista che si è dedicato con amore e passione al suo lavoro, portando sempre in alto, il nome di Savignano Irpino".

Caro amico, hai lasciato un vuoto che difficilmente sarà facile colmare e che non si può descrivere a parole. Per più di venti anni abbiamo condiviso una passione, quella per la fotografia, ritraendo su quella carta stampata e dall’odore acre i ritratti di una vita che inesorabilmente trasforma tutto in ricordo. Quei ritratti che oggi, ancora più di ieri, custodisco gelosamente con orgoglio nei tanti album. Di te, un racconto forte, concreto, tangibile, leale e non discutibile, così com’eri nella vita di tutti i giorni.

Grazie a te questa nostra comunità si è raccontata in tanti momenti e si racconterà in futuro. Sarai sempre parte di noi, perché chi vive nei cuori degli altri vive per sempre"

Fabio Della Marra Scarpone ed il Coordinamento!

Così lo ricorda Antonello Granato sulla sua pagina facebook:

"Ciao Roberto. Oggi se n’è andato un padre, un amico un complice, un confidente, un saggio, Mi ha insegnato a giocare bene con la luce per scattare sempre foto migliori. Mi hai fatto vedere foto e leggere cose bellissime, le nostre infinite chiacchierate al suo studio, non le dimenticherò mai… i piccoli aneddoti di tutto il paese le infinite storie raccontate e la sua battuta sempre pronta con te oggi se n’è andato un pezzo del mio cuore, mi mancherai tantissimo".

Roberto Savignano lascia la moglie Ida e le figlie Micaela e Roberta. La Salma giungerà presso la chiesa madre di Savignano Irpino, dove si svolgeranno i funerali, venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:30.