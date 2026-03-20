Montemiletto, rifiuti: intervento di Irpiniambiente dopo l'appello del sindaco Proposta concreta Montemiletto, attraverso ringrazia la società

Nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale di Montemiletto ha fortemente sollecitato la società Irpiniambiente affinché provvedesse, con estrema urgenza, a garantire, in modo puntuale ed efficiente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel nostro comune, nel pieno rispetto degli accordi e dello sciopero indetto dai lavoratori.

"A distanza di sole 24 ore, questa mattina - si legge in una nota di Proposta concreta Montemiletto diramata dal sindaco Massimiliano Minichiello - la società provinciale che gestisce il ciclo rifiuti ha provveduto, con uno sforzo di mezzi e uomini a dir poco notevole, a regolarizzare il servizio rimuovendo ogni genere di rifiuto giacente su tutto il territorio comunale.

Di fronte a tali azioni concrete, è doveroso esprimere un sincero ringraziamento ai vertici della società Irpiniambiente per la celerità del loro intervento, agli operai per il lavoro svolto e soprattutto ai cittadini di Montemiletto per la pazienza e la fiducia riposta nei confronti dell’amministrazione, in attesa che tutto tornasse alla normalità.

Ribadiamo, ancora una volta, il sacrosanto principio che i comuni virtuosi ovvero quelli che, come il nostro, pagano regolarmente il costo del servizio non debbano essere penalizzati al punto da generare disservizi ai cittadini.

Confidiamo, infine, che si concluda positivamente l’incresciosa vicenda che riguarda i lavoratori nonché l’intera questione relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti nella nostra Provincia".