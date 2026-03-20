Tavolo tecnico agricoltura a Flumeri: al via il questionario C'è tempo fino al 7 aprile per contribuire al Piv, Master Plan della Valle Ufita

Si è svolto oggi alla Dogana Aragonese di Flumeri, il tavolo tecnico "Agricoltura, ambiente e paesaggio nella Valle dell’Ufita, contributi per il programma integrato di valorizzazione", promosso dall’assessora all'agricoltura della regione Campania Maria Carmela Serluca insieme ai responsabili scientifici del progetto Cura e del Master Plan/Piv della Valle dell’Ufita, Adelina Picone e Michelangelo Russo.

L’incontro ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, con la presenza della quasi totalità dei soggetti convocati, a conferma dell’attenzione e dell’interesse che il territorio riserva ai temi dell’agricoltura, dell’ambiente, del paesaggio e della valorizzazione integrata della Valle dell’Ufita.

Un sentito ringraziamento viene rivolto a tutti i convenuti e, in particolare, ai comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, ai Gal Irpinia, Partenio e Irpinia Sannio, alle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Agrocepi Campania e Confcooperative Campania, distretto alimentare qualità Dop campano, distretto del territorio delle acque, al Biodistretto Irpinia, ai Consorzi di Bonifica dell’Ufita, del Sannio Alifano, alla Comunità Montana dell’Ufita, agli istituti scolastici del territorio e all’Its Academy Tela, oltre a tutte le altre realtà del mondo associativo, sindacale, produttivo e formativo intervenute.

Il confronto ha restituito un quadro ricco di osservazioni, criticità e proposte, confermando la centralità del sistema agricolo e agroalimentare nella costruzione del programma integrato di valorizzazione della Valle dell’Ufita e la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese, filiere, ambiente e paesaggio.

Nel corso dell’incontro, Adelina Picone, responsabile scientifica del Master Plan, ha diffuso il questionario online “Agricoltura, ambiente e paesaggio nella Valle dell’Ufita contributi per il programma Integrato di Valorizzazione territoriale”, pensato per raccogliere in modo ampio e strutturato contributi, priorità, criticità e proposte operative da parte del territorio.

L’invito è rivolto a tutto il mondo dell’agricoltura della Valle dell’Ufita, imprenditori agricoli e zootecnici, cooperative, associazioni di categoria, consorzi, distretti, tecnici, operatori della filiera, scuole, enti di formazione e di ricerca a compilare e diffondere il questionario.

"Partecipare significa offrire un contributo concreto alla costruzione di una coscienza territoriale condivisa e alla definizione delle linee d’azione del Master Plan, affinché nasca dall’ascolto reale delle comunità, delle competenze e delle esperienze presenti sul territorio.

Il questionario resterà aperto fino al 7 aprile 2026. I contributi raccolti costituiranno una base importante per i prossimi tavoli di lavoro e per l’individuazione di azioni concrete a sostegno della filiera agricola e zootecnica, della tutela del paesaggio rurale, della valorizzazione dei prodotti locali, della gestione delle risorse ambientali e del rafforzamento della governance territoriale.

Compilare il questionario significa partecipare attivamente alla costruzione del futuro della Valle dell’Ufita.