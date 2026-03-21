Ariano, sport e aggregazione: inaugurato a Cardito un vero e proprio gioiello Una proposta progettuale e innovativa che mira alla valorizzazione degli impianti sportivi

E' un vero e proprio gioiello il campetto polivalente inaugurato a Cardito, ben visibile dalla statale 90 delle puglie in memoria del compianto Pietro Puopolo. E' una nuova targa che va ad unirsi a quella di Domenico Squarcio, a cui negli anni scorsi venne dedicato il secondo memorial delle grandi glorie, proprio in questo luogo, dopo lo straordinario evento del 2010 allo stadio Silvio Renzulli.

Presenti all'inaugurazione i familiari del noto e lungimirante pioniere della ristorazione arianese, venuto a mancare nel febbraio del 2024, l'amministrazione comunale e il parroco don Vincenzo Losanno.

Toni La Braca, in qualità di assessore al patrimonio, sottolinea come l’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 38/2021 rappresenti uno strumento efficace per la valorizzazione degli impianti sportivi.

"Quello di Cardito è il quarto intervento realizzato con questa modalità, dopo Palazzisi, Santa Barbara e Martiri. Si tratta, quindi, di un percorso amministrativo ormai consolidato, che sta producendo risultati positivi sia in termini di riqualificazione del patrimonio pubblico sia in termini di coinvolgimento del tessuto associativo locale.

Anche in questo caso, l’affidamento è avvenuto a seguito di una proposta progettuale presentata da un’unica associazione per questa struttura, corredata da un piano economico-finanziario.

Il comune ha concesso l’impianto a titolo gratuito, consentendo al soggetto affidatario di effettuare gli interventi di riqualificazione e di gestire la struttura per il tempo necessario a recuperare le spese sostenute.

Un modello che unisce riqualificazione del patrimonio pubblico e promozione sociale dello sport, valorizzando le energie del territorio".