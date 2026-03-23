Ines Trocchia, star globale: la modella conquista Fhm Usa e Vogue Cina Il riconoscimento

La supermodella campana Ines Trocchia è protagonista di due importanti progetti editoriali internazionali che ne confermano la crescente visibilità nel panorama fashion globale. Ines è la nuova cover star di FHM USA (For Him Magazine), una delle riviste maschili più note e diffuse a livello internazionale, punto di riferimento per moda, lifestyle e cultura pop. Per l'occasione, la testata le dedica un servizio esclusivo accompagnato da una descrizione che ne evidenzia il posizionamento globale: “Il fuoco italiano incontra un'icona globale. Ines Trocchia conquista la cover di FHM USA con una presenza impossibile da ignorare — una bellezza naturale, una sicurezza indiscutibile e quell'energia distintiva che l'ha resa uno dei volti più magnetici del momento. Da Milano al palcoscenico internazionale, Ines non segue le tendenze — le definisce. Questa cover è una dichiarazione: audace, femminile e dichiaratamente potente.”

Un riconoscimento che sottolinea il suo impatto internazionale e la sua capacità di distinguersi nel settore. Parallelamente, Ines Trocchia appare anche su Vogue Cina, selezionata per un editoriale che ne valorizza versatilità e presenza scenica, confermando l'interesse delle principali piattaforme moda nei suoi confronti. Due progetti diversi ma complementari che raccontano un percorso in evoluzione, dall'Italia al mercato globale.