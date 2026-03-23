Referendum, Solofra: "Una vittoria della democrazia" "L'Irpinia dice no alla riforma scippo"

"Il popolo italiano ha parlato e la sua voce è stata forte e chiara. Con la quasi totalità delle sezioni scrutinate a livello nazionale, il no si attesta al 53,78%, sancendo il fallimento del tentativo di stravolgere i pilastri della nostra architettura costituzionale.

È una vittoria della partecipazione e della consapevolezza contro un progetto che mirava a minare l'indipendenza della magistratura.

Facciamo nostre le parole del nostro presidente, Giuseppe Conte, che nel commentare i dati nel pomeriggio ha sottolineato come questo voto rappresenti un vero e proprio "sfratto" politico per il Governo Meloni".

Così in una nota il Movimento 5 Stelle, gruppo territoriale di Solofra.

"Conte ha evidenziato che i cittadini hanno compreso il rischio di una giustizia assoggettata al potere politico: hanno cercato di svuotare la costituzione in parlamento, ma gli italiani hanno alzato uno scudo insuperabile. Questa non è solo una vittoria del Movimento 5 Stelle, ma di tutti i cittadini che non vogliono magistrati sotto scacco della politica.

Il dato locale: L'Irpinia e Solofra baluardi della costituzione. Se il dato nazionale è entusiasmante, quello locale ci riempie di orgoglio. In Irpinia, il fronte del no ha travolto la proposta di riforma superando abbondantemente la soglia del 60%.

Un segnale inequivocabile di come la nostra provincia sia profondamente legata ai valori costituzionali. A Solofra, il risultato è altrettanto netto: oltre il 54% dei nostri concittadini ha scelto di sbarrare la strada a una deriva pericolosa. È un dato che premia la serietà e la coerenza del nostro impegno sul territorio.

I solofrani hanno dimostrato di non abboccare a slogan semplificatori, scegliendo di difendere l'equilibrio dei poteri. L'attivismo del Movimento 5 Stelle di Solofra

Questo straordinario risultato non è arrivato per caso. È il frutto di settimane di lavoro incessante da parte dei portavoce e degli attivisti del gruppo territoriale M5S di Solofra. Siamo stati tra la gente, nelle piazze, con i nostri gazebo e attraverso numerosi appuntamenti elettorali, spiegando con semplicità e determinazione i rischi di questa revisione della Costituzione.

La nostra è stata una campagna di informazione dal basso, fatta di confronto e ascolto, che ha saputo contrastare la propaganda governativa.

Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri volontari che, durante questa due giorni di votazione, hanno garantito una presenza capillare in tutti i seggi cittadini in qualità di rappresentanti di lista.

La loro vigilanza e il loro impegno civile sono stati il cuore pulsante di questa battaglia democratica. Il Movimento 5 Stelle di Solofra continuerà a presidiare il territorio, forte di un consenso che dimostra quanto sia viva la voglia di partecipazione onesta e trasparente. La Costituzione non si tocca e Solofra lo ha

confermato con orgoglio".