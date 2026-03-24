Giornata di prevenzione dermatologica a Serino: ecco come partecipare Sarà presente Raffaele Iandoli, già direttore del reparto di dermochirurgia al Moscati di Avellino

"Prevenire è meglio che curare". E' lo slogan che accompagna la giornata di prevenzione dermatologica in programma sabato 28 marzo 2026 a Serino, nei locali del convento San Francesco.

L'iniziativa è organizzata da Gifra Serino, "Gioventù francescana, un movimento cattolico di giovani, che vivono la fede in fraternità, seguendo l'esempio di San Francesco d'Assisi. Presente in tutta Italia e legata all'ordine francescano secolare, propone un percorso di formazione, preghiera e servizio agli ultimi, vissuto con gioia e in condivisione.

Sarà presente Raffaele Iandoli, già direttore del reparto di dermochirurgia dell'Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il dermatologo Raffaele Iandoli medico. Ha studiato medicina e chirurgia nel 1979 presso l'Università degli studi di Perugia. Esercita la sua professione a Avellino. Ha conseguito l'abilitazione in medicina e chirurgia nel 1979 a Perugia. Ha conseguito una specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Napoli.

Per info e prenotazione contattare i seguenti numeri:

3427820896 oppure 3475560275-3470869630 dal lunedì al venerdì dalla 18.30 alle 20.30.