Provincia di Avellino: installate 39 nuove cassette postali smart Progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza

Sono 39 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Avellino. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria.

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza.

I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei sensori, comunicano ai 238 portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare: un’innovazione che efficienta ulteriormente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota. Gli utenti potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per raggiungere la cassetta.

I dati raccolti dalle nuove cassette smart consentiranno ai piccoli comuni di elaborare medie annuali, mensili e semestrali e sono disponibili anche nelle pagine dedicate all’amministrazione sul sito www.posteitaliane.it/piccolicomuni .

L'iniziativa è coerente con i principi Esg sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Un percorso che in provincia di Avellino prevede l’implementazione di 109 edifici smart alcuni dei quali dotati di pannelli fotovoltaici, tutti progettati per garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, 54 mezzi green o a bassa emissione di Co2, destinati alla consegna di pacchi e posta.

Con l'adozione di queste tecnologie, l’azienda si conferma leader nell'innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.