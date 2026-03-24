Grottaminarda e la tradizionale via crucis vivente: fervono i preparativi

Sabato 28 marzo torna a Grottaminarda, l'atteso e sentito appuntamento con la via vrucis vivente. Si comincia alle ore 18:00 con partenza presso l'antica "Stazione di posta" o "Dogana Aragonese", per poi proseguire lungo corso Vittorio Veneto con le varie tappe, fino al Calvario di Gesù.
Si tratta di una rappresentazione itinerante recitata, a cura della parrocchia di Santa Maria Maggiore, con la collaborazione della pubblica assistenza Grottaminarda, della pro loco Grottaminarda Aps, con il patrocinio del comune di Grottaminarda e la partecipazione attiva dei parrocchiani in abiti d'epoca.
"La via crucis vivente - afferma la delegata agli eventi Marilisa Grillo - oltre ad essere una rievocazione storica, rappresenta un momento di profonda spiritualità e partecipazione che trasforma le strade di Grottaminarda in uno scenario sacro a cielo aperto.
Questo evento, giunto alla XXIII edizione, dimostra la forza della nostra comunità e la capacità di unire fede e cultura in un abbraccio collettivo.
Ringrazio in modo particolare Elia Flammia, Luigi Mattia, Michele Cappuccio, i parroci don Rosario e don Nico, tutti i figuranti, le associazioni, pro loco e pubblica assistenza, e tutti i partner che rendono possibile questa imponente macchina organizzativa".
In caso di avversità meteorologiche la manifestazione sarà spostata a sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00.