Grottaminarda e la tradizionale via crucis vivente: fervono i preparativi Un momento di profonda spiritualità e partecipazione tra fede e cultura

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 24 marzo 2026 alle 14:02



In caso di avversità meteorologiche la manifestazione sarà spostata a sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00...