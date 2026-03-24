"Dedicata a te Guido, grazie per essere stato dei nostri" L'omaggio dell'associazione "Ruote bianche" ai familiari di Guido Pompeo

"Dedicato a te, Guido, pilota e uomo d'altri tempi. Ci hai consegnato il testimone di quella che è stata la tua passione e noi ne faremo tesoro per il futuro dell'associazione. Grazie per essere stato dei nostri".

E' la dedica speciale da parte del team "Ruote bianche", guidato da Antonio Ingrisano, amico fraterno di Guido Pompeo e dei figli Angelo e Antonio. Una sorpresa che ha emozionato profondamente Gerarda Santolillo, moglie del compianto pilota venuto a mancare lo scorso primo marzo. Una domenica tristissima per Ariano e per quanti hanno avuto modo di conoscere ovunque le straordinarie doti umane di Guido.

La dedica, insieme alla maglietta dell'associazione di cui Guido faceva parte e le firme dei soci, in un quadro consegnato ai familiari.

Lacrime, commozione e tanti ricordi belli, di raduni, successi e traguardi raggiunti, fino a quell'ultima cronoscalata verso il cielo davvero inaspettata per tutti.