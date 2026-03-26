Taurano ricorda il piccolo Domenico Caliendo: una messa nel convento La cerimonia organizzata dalla comunità religiosa di Taurano

di Paola Iandolo

Taurano ricorda Domenico Caliendo, il piccolo di due anni morto al termine di una lunga sofferenza causata da un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Domani, venerdì 27 marzo, si terrà una messa per il bimbo che ha commosso il Paese. La cerimonia si svolgerà nella Chiesa del Convento di San Giovanni del Palco e sarà celebrata alle 18.

Il legame con l'Irpinia

“Il tuo ricordo resterà sempre nei nostri cuori” si legge sul manifesto che annuncia la cerimonia eucaristica per ricordare il bimbo morto dopo una lunga agonia per un trapianto di cuore finito male all'ospedale partenopeo. La storia di Domenico ha commosso tutta l’ Italia in preghiera. Compresa la comunità religiosa di Taurano, particolarmente legata alla famiglia del bimbo.Infatti i genitori di Domenico, mamma Patrizia e papà Antonio sono originari del comune del Vallo di Lauro.

Le indagini

La Procura di Napoli, la scorsa settimana, ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio della professione medica per il cardiochirurgo dell’ospedale Monaldi, Guido Oppido, e il suo secondo operatore, Emma Bergonzoni, per alcune incongruenze emerse nella cartella clinica. Ai due medici viene già contestato il reato di omicidio colposo in concorso.