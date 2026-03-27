Ariano: partita la nuova sfida di Pm calzature self service ed è già pienone Taglio del nastro per la nuovissima mega struttura alle porte della città

Il primo mega store nel settore calzaturiero nelle aree interne. Un sogno coltivato negli anni dalla famiglia Pannese, già nota ad Ariano Irpino nel settore della ristorazione, con le due rinomate strutture Biffy e Grande Hotel Biffy entrambe nel cuore pulsante e commerciale di Cardito. Un marchio prestigioso conosciuto in tutta Italia e non solo.

Taglio del nastro ed è già pienone nel mega store Pm calzature self service alle porte della città. La struttura di oltre 800 metri quadri, con un'ampia area parcheggi oltre 200 posti auto vanta il privilegio di poter mostrare alla clientela una varietà di marchi internazionali e sorge in un'area strategica della città, in località Manna, alle porte di Ariano.

L'emozione di Mario Pannese, imprenditore simbolo che negli anni, partendo dal nulla, ha saputo tramandare silenziosamente la sua passione ai figli Maurizio, Pino e Michele, con sacrifici, onestà e lungimiranza fino a raggiungere insieme quest'ultimo importante traguardo.

E' stato lo storico patron Mario Pannese insieme alla moglie Maria Riccio a tagliare il nastro di questo nuovo straordinario successo familiare e della città di Ariano.

"Ci abbiamo provato di nuovo, speriamo che duri a lungo per i miei figli. Con le scarpe, tutto è partito quasi per gioco. Andiamo avanti grazie alla nostra clientela che ringraziamo".

Una nuova sfida, tra l'altro in un'area, quella in questione, in località Manna-Foresta dove recentemente si è insediata anche una farmacia all'avanguardia, interessata da un processo di sviluppo legato alla nascente piattaforma logistica e stazione Hirpinia ad Ariano.

All'inaugurazione ha preso parte il sindaco Enrico Franza che ha salutato con gioia e orgoglio la nascita del nuovo store, il parroco don Antonio Ventulli ed altri sacerdoti. Una grande affluenza già dopo il taglio del nastro che lascia sicuramente ben sperare per il futuro. E come recita il grande Big Wave: "Ne vedrete ancora delle belle!".