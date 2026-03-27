Poste italiane: di nuovo operativo l'ufficio di Rotondi Un’altra sede della provincia di Avellino sarà pronta a breve a Fontanarosa dopo gli interventi

L’ufficio postale di Rotondi riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

La nuova sede di via Pietro Nenni, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ufficio postale di Rotondi saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati che potranno chiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Rotondi è a disposizione dei cittadini da lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane comunica inoltre che l’ufficio postale di Fontanarosa è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale mobile adiacente la sede interessata ai lavori, in via Giacomo Brodolini, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.