Divieto utilizzo acqua potabile: ordinanza anche a Montaguto Parziale revoca da stamane nel comune di Savignano Irpino. Ecco casa cambia

Sono due i comuni nella Valle del Cervaro in cui vi è al momento il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile. Oltre a Savignano Irpino anche Montaguto. Entrambe le comunità sono servite da Molise acque. I due sindaci, Fabio Della Marra e Marcello Zecchino hanno firmato apposite ordinanze.

Cittadini informati per aggiornamenti, anche tramite whatsapp ed altri mezzi comunicativi. E' di oggi una nuova ordinanza da parte del sindaco savignanese con una parziale revoca della precedente.

Ecco quali sono le aree non sarebbero più a rischio:

Frazione scalo di Savignano, località Ischia, contrada Pisciariello, via Cave, contrada Ciccotonno comprese le utenze lungo la Ciccotonno-Licese-Bosco, contrada Difesa, escluse due utenze già individuate, contrada Fiego esclusa un'utenza già individuata, contrada Piano La Bella a partire dal civico 14/A ovvero abitazione Lorenzo Cavallari a proseguire in direzione Ortichella, Cavallari, Ferrara e Ortichella.

Resta in vigore il divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile nelle restanti zone del territorio comunale fino a nuova comunicazione.

Le amministrazioni comunali sono in costante contatto con gli enti competenti al fine di monitorare l'evoluzione della situazione e garantire il pieno ripristino delle condizioni di normalità