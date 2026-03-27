Pasqua e Pasquetta 2026 a Casa Reale: "Siamo pronti ad accogliervi"

Menù curato nei minimi dettagli, intrattenimento e animazione per grandi e piccoli

pasqua e pasquetta 2026 a casa reale siamo pronti ad accogliervi

Due giornate da vivere insieme...

Sturno.  

Pasqua e Pasquetta 2026 a Casa Reale in Irpinia nella verdeggiante vallata di Sturno in provincia di Avellino. Una location elegante nel cuore delle aree interne in Irpinia, tra tradizione, gusto e divertimento per tutta la famiglia.

Menù come sempre curato nei minimi dettagli:

Intrattenimento e animazione per grandi e piccoli.
Esperienze dedicate ai bambini.
Possibilità di pernottamento con pacchetti dedicati.

Animazione bambini

Gonfiabili da piazza, calcetto gonfiabile, tiro a bersaglio e tiro a barattolo, mini laboratori creativi, giochi di gruppo, mascotte e  animatrici dedicate con impianto audio.

Due giornate da vivere insieme:

Pasqua tra sapori autentici e atmosfera raffinata. Pasquetta all’insegna del divertimento per adulti e bambini.

I prezzi:

Pasqua: Adulti 45€ | bambini 25€

Pasquetta; Adulti 50€ | bambini 30€

Posti limitati. Per prenotazioni: 0825 448118. WhatsApp: 353 3677471

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