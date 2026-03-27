Pasqua e Pasquetta 2026 a Casa Reale: "Siamo pronti ad accogliervi"

Pasqua e Pasquetta 2026 a Casa Reale in Irpinia nella verdeggiante vallata di Sturno in provincia di Avellino. Una location elegante nel cuore delle aree interne in Irpinia, tra tradizione, gusto e divertimento per tutta la famiglia.
Menù come sempre curato nei minimi dettagli:
Intrattenimento e animazione per grandi e piccoli.
Esperienze dedicate ai bambini.
Possibilità di pernottamento con pacchetti dedicati.
Animazione bambini
Gonfiabili da piazza, calcetto gonfiabile, tiro a bersaglio e tiro a barattolo, mini laboratori creativi, giochi di gruppo, mascotte e animatrici dedicate con impianto audio.
Due giornate da vivere insieme:
Pasqua tra sapori autentici e atmosfera raffinata. Pasquetta all’insegna del divertimento per adulti e bambini.
I prezzi:
Pasqua: Adulti 45€ | bambini 25€
Pasquetta; Adulti 50€ | bambini 30€
Posti limitati. Per prenotazioni: 0825 448118. WhatsApp: 353 3677471