Campionati internazionali di giochi matematici: esulta Ariano Due studenti dell'istituto Calvario-Covotta accedono alla finale

Un traguardo di notevole prestigio quello raggiunto dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado-plesso Covotta di Ariano Irpino, parte dell’Istituto Comprensivo “Calvario-Covotta Don Lorenzo Milani”.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, alcuni studenti dell’istituto hanno ottenuto l’accesso alla finale dei campionati internazionali di giochi matematici, importante competizione organizzata dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

A mettersi in evidenza quest’anno sono stati Alessandro Scarpellino e Giuseppe Terranera, che parteciperanno alla finale nazionale prevista per sabato 30 maggio 2026 presso l’ateneo milanese.

Un risultato significativo, che evidenzia non solo le capacità degli studenti, ma anche l’elevata qualità del percorso formativo offerto dalla scuola.

La dirigente scolastica Filomena Colella, ha manifestato grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, evidenziando come esso rappresenti “il risultato dell’impegno costante degli alunni e della professionalità dei docenti di matematica, che con dedizione e competenza li hanno accompagnati in un percorso di crescita fondato su logica, intuizione e creatività”.

I campionati Internazionali di giochi matematici mirano ad avvicinare i giovani alla matematica in maniera innovativa, trasformandola in una sfida stimolante e appassionante. Attraverso prove che richiedono abilità di problem solving e pensiero strategico, la competizione valorizza i talenti e promuove un approccio dinamico alla disciplina, sostenuto anche dal Ministero dell’Istruzione.

Grande la soddisfazione di tutta la comunità scolastica, che sostiene con entusiasmo e orgoglio i due finalisti, augurando loro di vivere questa esperienza come un’ulteriore opportunità di crescita e affermazione.

Un risultato che conferma ancora una volta il valore della scuola arianese e la sua capacità di formare talenti, guardando con fiducia alle sfide future.