Grottaminarda: stipulato il patto per la sicurezza urbana con il prefetto Marcantonio Spera, tra i 26 sindaci a palazzo di governo insieme al ministro Piantedosi

Anche il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, tra i 26 primi cittadini che questo pomeriggio, in prefettura ad Avellino, alla presenza del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, hanno stipulato con il prefetto, Rossana Riflesso, il "Patto per la sicurezza urbana".

Il comune di Grottaminarda è risultato, infatti, tra i beneficiari di finanziamento per impianti di videosorveglianza con risorse a valere sul Poc "Legalità" 2014/2020, decreto del ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, grazie alla proposta progettuale "Implementazione dell'impianto di videosorveglianza comunale", per un importo di circa 95mila euro.

Già effettuato dal comune di Grottaminarda un intervento per l'istallazione di telecamere "intelligenti" in punti strategici della viabilità comunale con un finanziamento di circa 43mila euro ed altre investimenti sono previsti in questo settore.

L'iniziativa avviata nel 2023 dal prefetto Paola Spena e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha l'obiettivo di assicurare un sempre più efficace monitoraggio del territorio per scongiurare furti ed altri episodi di microcriminalità, ma anche per scoraggiare atti di inciviltà e vandalismo come l'abbandono dei rifiuti ed il danneggiamento del patrimonio comunale.

Il patto rappresenta, dunque, un accordo operativo tra Stato, enti locali e cittadini mirato a unire le forze per potenziare la sicurezza e prevenire il degrado.