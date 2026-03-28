Contrada, Domenica delle Palme con la XVII edizione Passione Vivente di Cristo Ad organizzarla con cura e dedizione la Parrocchia San Giovanni Battista e Santa Maria di Monserrato

di Paola Iandolo

Domani, domenica 29 marzo alle ore 18, il comune di Contrada tornerà ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio: la XVII edizione della Passione Vivente di Cristo, organizzata con cura e dedizione dalla Parrocchia San Giovanni Battista e Santa Maria di Monserrato. Da ormai 17 anni, questo evento rappresenta molto più di una semplice rappresentazione scenica: è un momento di preghiera collettiva, un’esperienza di fede condivisa che coinvolge l’intera comunità. Giovani, bambini e anziani si ritrovano insieme per far rivivere le radici più autentiche della cristianità, in un’atmosfera di profonda spiritualità e partecipazione.

Il percorso

La sacra rappresentazione si snoderà tra i suggestivi scorci del centro storico di Contrada, partendo dal rione Ospedale, dove si svolgeranno le scene dell’ultima cena, il tradimento di Giuda, il processo dinanzi al Sinedrio e il rinnegamento di Pietro. Si attraverseranno poi vicoli e piazze, fino a raggiungere Piazza del Carmine, teatro della flagellazione del Signore, per concludersi nella pittoresca zona Petrale. Proprio in quest’ultima cornice, immersa nella bellezza naturale del paesaggio, andranno in scena gli ultimi, toccanti momenti del racconto evangelico: crocifissione, morte e sepoltura di Gesù, rendendo ogni quadro ancora più evocativo e carico di significato.

Il significato

Non si tratta semplicemente di teatro, ma di un rito collettivo che unisce generazioni e rinsalda lo spirito di comunità attorno ai valori della fede e della tradizione, che da secoli costituiscono il cuore pulsante della cultura religiosa locale. L’intera cittadinanza, insieme a visitatori e fedeli provenienti dai comuni limitrofi, è invitata a prendere parte a questo momento di intensa riflessione e partecipazione spirituale.