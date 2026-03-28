Amos Partenio ad Altavilla Irpina: successo con la prevenzione rosa Tappa infrasettimanale per le visite senologiche gratuite

Nuova tappa infrasettimanale per la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. A Villa Rossi, ad Altavilla Irpina, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite effettuate dal senologo Carlo Iannace e le ecografie mammarie dall’ecografista Michele Capozzi.

È a loro che vanno, come sempre, i ringraziamenti dell’Amos Partenio, per il prezioso operato volontario che svolgono sul territorio.

Grande partecipazione anche in questa tappa della prevenzione in rosa. Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio irpino, e non solo, da Carlo Iannace insieme alle associazioni di volontariato.

Un ringraziamento viene rivolto a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e quanti hanno collaborato all’organizzazione, in particolare le volontarie per il tempo che dedicano all’azione di prevenzione oncologica.

L’associazione Amos Partenio ringrazia Rita Giordano e i suoi collaboratori per l’accoglienza e l’ospitalità presso Villa Rossi e il comune di Altavilla Irpina per il patrocinio all’iniziativa.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine facebook Amos Partenio e Amdos Campania.