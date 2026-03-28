Alta capacità Napoli-Bari: deliberazione in consiglio comunale a Montaguto Formalizzata la richiesta relativa al cambio di denominazione della locale stazione ferroviaria

Da un lato le criticità legate all'instabilità dei terreni che da mesi ormai stanno compromettendo il cronoprogramma nei cantieri della costruenda stazione Hirpinia, bloccando il lavoro delle talpe.

Dall'altro e qui siamo nella Valle del Cervaro, la costruzione della stazione ferroviaria Orsara e la chiusura della storica stazione ferroviaria Montaguto-Panni, in relazione alla quale sono da assumere le necessarie determinazioni ai fini della richiesta di un cambio di denominazione.

Da qui la deliberazione del comune di Montaguto, guidato dal sindaco Marcello Zecchino:

Rilevato che dalle interlocuzioni istituzionali avute con gli amministratori dei Comuni di Orsara di Puglia e Panni è stata condivisa, in considerazione dei rapporti storici e sociali che hanno sempre contraddistinto le tre realtà territoriali, l’opportunità di inoltrare formale richiesta a Rfi per denominare la stazione ferroviaria ubicata nel Comune di Orsara di Puglia come stazione di "Orsara-Montaguto-Panni".

Ritenuto, quindi, formalizzare la richiesta di cambio di denominazione della locale stazione ferroviaria come Orsara-Montaguto-Panni.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. Con voti unanimi legalmente resi dai 9 consiglieri presenti e votanti

Delibera di esprimere la volontà dell'ente affinchè, tenuto conto della intervenuta definizione delle opportune intese istituzionali tra il Comune di Montaguto e quelli di Orsara di Puglia e di Panni, in considerazione dei pluriennali e consolidati rapporti storico-sociali tra le comunità, la costruenda stazione ferroviaria sia denominata Orsara-Montaguto-Panni.