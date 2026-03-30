"L'acqua è un bene prezioso": convegno studi con istituzioni ed esperti Si rinnova anche quest'anno il premio borsa di studio intitolato al compianto Vittorio Caruso

"L'acqua è un bene prezioso". E' il tema dell'interessante convegno di studi, che coincide in un momento di grandissima attualità, in programma a Grottaminarda, mercoledì prossimo 1° aprile. L'appuntamento è alle 9.30 a Villa Regina.

Lo slogan della giornata: "Laudato si', mi' Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”. (Dal “Cantico delle Creature” di San Francesco D’Assisi)"

Una manifestazione incentrata sulla figura e l’opera di educatore intellettuale del compianto preside Vittorio Caruso.

In occasione della cerimonia di premiazione della borsa di studio a lui intitolata con la partecipazione

degli alunni di Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Flumeri, San Sossio Baronia, Villanova del

Battista, Zungoli.

All'evento saranno presenti i sindaci del territorio, esperti in materia, ente idrico campano, alto calore, regione Campania, provincia di Avellino e rappresentanti del mondo ecclesiastico.